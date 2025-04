Panorama.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, amore al capolinea: c’è chi tira un sospiro di sollievo

Che dire, Capri c’est fini. Come cantava Hervé Vilard. La storia d’trasembra sia arrivata al. Che poi questo banale modo di dire evoca immagini di autobus persi nel nulla delle periferie, calli e buste della spesa. E invece noi eravamo stati abituati a ben altro: il romantico incontro ad agosto a Ibiza (ca va sans dire), lussuose vacanze a St. Moritz, uscite griffatissime in stile famiglia allargata e felice (esiste solo nei romanzetti) con i tre figli di lui e i due di lei. Tutti belli, eleganti, barba e capelli biondi, concerto di Jovanotti e Salone del Mobile. Alt. Salone del Mobile non pervenuto. O almeno solo lei, single. E allora si è scatenato un boato, eruzioni di rumors nella Milano-benissimo. La famiglia del giovane rampollo a cominciare dalla madre Cecilia Pirelli per poi continuare con frotte di blasonati amici sembra stia festeggiando, stappando quello buono (che non abbiamo dubbi sia buono davvero).