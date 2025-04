Tramvia ferma a Firenze un guasto alla linea elettrica mette ko i tram

Firenze, 14 aprile 2025 – Un guasto alla rete elettrica ha messo ko la tramvia a Firenze. I tram sono fermi dalle 16 circa di oggi pomeriggio, lunedì 14 aprile, con gravi ripercussioni sul transito di pendolari e turisti. Coinvolte sia la linea 1 (T1) che la linea 2 (T2). Non è ancora chiara l’origine del guasto, ma i tecnici di Gest sono al lavoro per ripristinare alla svelta la circolazione. Non ci sono previsioni su quando le linee potranno essere riattivate. I tram sono tutti fermi. “Stiamo aspettando da oltre cinquanta minuti – spiega un passeggero al capolinea di Careggi – Uno sceglie il mezzo pubblico, ma se poi deve andare così.”. Intanto qualcuno ha gettato la spugna: "Piuttosto che aspettare ancora vado a piedi, in effetti ero già arrivato". A complicare le cose però, c'è anche la giornata piovosa. Lanazione.it - Tramvia ferma a Firenze: un guasto alla linea elettrica mette ko i tram Leggi su Lanazione.it , 14 aprile 2025 – Unreteha messo ko la. Isono fermi dalle 16 circa di oggi pomeriggio, lunedì 14 aprile, con gravi ripercussioni sul transito di pendolari e turisti. Coinvolte sia la1 (T1) che la2 (T2). Non è ancora chiara l’origine del, ma i tecnici di Gest sono al lavoro per ripristinaresvelta la circolazione. Non ci sono previsioni su quando le linee potranno essere riattivate. Isono tutti fermi. “Stiamo aspettando da oltre cinquanta minuti – spiega un passeggero al capodi Careggi – Uno sceglie il mezzo pubblico, ma se poi deve andare così.”. Intanto qualcuno ha gettato la spugna: "Piuttosto che aspettare ancora vado a piedi, in effetti ero già arrivato". A complicare le cose però, c'è anche la giornata piovosa.

