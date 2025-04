Pasqua contadina al mercato di Campagna Amica tra laboratori incontri e degustazioni

Pasqua contadina al mercato di Campagna Amica tra laboratori, incontri e degustazioni. CONSUMI, COLDIRETTI LOMBARDIA: CRESCE RETE SPESA CONTADINA, APERTO NUOVO MERCATO COPERTO A VARESE. Domenica 13 aprile torna Coldiretti in piazza Stradivari. Campagna Amica domenica 9 marzo in piazza Stradivari a Cremona. Giornata ricca di appuntamenti e protagonisti, con il mercato degli agricoltori e lo street food contadino.

