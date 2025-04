Thesocialpost.it - Attacco a Sumy, Kyrylo eroe a 13 anni: ferito salva i passeggeri intrappolati nel filobus in fiamme

Ha solo 13, ma il suo sangue freddo e il suo coraggio lo hanno reso un. Si chiamaIlliashenko e domenica si trovava a bordo di uncolpito in un, in Ucraina, insieme alla madre Maryna. Il mezzo è stato centrato da un’esplosione che ha causato numerose vittime, tra cui il conducente e la maggior parte dei.Secondo quanto ricostruito da Kordon Media, il ragazzino, colpito alla testa da tre schegge, è riuscito a fuggire da un finestrino e, nonostante le ferite, ha avuto la prontezza di sbloccare la porta anteriore dall’esterno, permettendo così aisopravvissuti di uscire dalin.Una storia che commuove e che racconta la forza straordinaria di un giovane abituato a lottare anche sul tatami:pratica lotta libera, disciplina che, forse, gli ha dato anche il sangue freddo necessario in un momento drammatico come quello vissuto.