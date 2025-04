Locale distrutto dalle fiamme per punire una cliente

Napolitoday.it - Locale distrutto dalle fiamme per "punire" una cliente Leggi su Napolitoday.it Un incendio del 31 gennaio scorso provocò ingenti danni in via Paladino al Buco Pertuso, uno dei locali preferiti dei giovani della movida del centro storico. Secondo quanto raccolto per un 28enne, E.G. sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il giovane avrebbe appiccato il rogo per dei.

Locale distrutto dalle fiamme per "punire" una cliente. Airola, incendio in un pub: al vaglio l'ipotesi intimidazione. Fiamme all'auto di un agente della polizia locale di Orta Nova, solidarietà da tutta Italia: "Atto preoccupante". Incendio al Gasoline di Castegnato, Maffeis non risponde alle domande del gip. Rogo al Gasoline, un arresto: «Rivalità tra gruppi di bikers». Ne parlano su altre fonti

lanazione.it riferisce: Bar distrutto dalle fiamme. L’incendio è doloso. Indagini a tutto campo - Il rogo ha interessato il “Narghilè“, locale poco lontano dal Campo de li Giochi. Trovati segni d’effrazione sulla porta d’ingresso. Danni ingenti. Attimi di paura nella notte tra ...

Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it: Incendio a Bari Distrutto locale - Le fiamme si sarebbero sprigionate nella parte restrostante del locale. Sono in corso le indagini per capire le cause. Gli investigatori ipotizzano un atto doloso. Le fiamme sono arrivate a ...

Lo riporta ansa.it: In fiamme due auto polizia locale nel Brindisino, ipotesi dolo - In fiamme due auto polizia locale nel Brindisino, ipotesi dolo L'episodio a Oria, erano parcheggiate vicino a palazzo di città ORIA , 25 marzo 2025, 22:35 ...