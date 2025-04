Dilei.it - Katy Perry e le altre donne nello spazio, l’impresa per la prima volta tutta al femminile su Blue Origin

Un’impresa che rimarrà sicuramente nella storia, perlomeno in quella dei mitici viaggi: stiamo parlando della missione composta da un team tutto alche vede tra le protagoniste la popstare la compagna di Jeff Bezos Lauren Sanchez per raggiungere loa bordo del velivolo New Shepard di, di proprietà proprio di Bezos.volacon Lauren Sanchez, futura moglie di Jeff BezosAvista potrebbe sembrare la trama ideale di un film di fantascienza in cui la protagonista, interpretata dalla bella, popstar mondiale da milioni di dischi venduti, decide di intraprendere un’emozionante missione spaziale e parte con il suo team alladelloprofondo. Invece è tutto vero ed è accaduto oggi: alle 15.30 infatti, dal Texas, è partito il velivolo suborbitale New Shephard di proprietà dell’aziendadi Jeff Bezos, già proprietario del colosso dell’e-commerce Amazon.