Venezia turisti nel mirino borseggi in stazione furti a Piazzale Roma Due arresti e una denuncia

arresti e una denuncia a Venezia per furti ai turisti. La Polizia di Stato interviene a Piazzale Roma e Venezia Santa Lucia. Notizie.virgilio.it - Venezia, turisti nel mirino: borseggi in stazione, furti a Piazzale Roma. Due arresti e una denuncia Leggi su Notizie.virgilio.it Duee unaperai. La Polizia di Stato interviene aSanta Lucia.

msn.com riferisce: Borseggi a Venezia, i Cittadini non distratti sfilano in piazza San Marco con i cartelli in 9 lingue per avvertire i turisti - VENEZIA - Si sono dati appuntamento domenica pomeriggio per sfilare tra piazza San Marco e calle larga XXII Marzo a Venezia per sensibilizzare i turisti sul tema dei borseggiatori, ...

lavocedivenezia.it riferisce: Tentato borseggio a Venezia Santa Lucia: scoperte e denunciate due donne - Nel corso di un’operazione mirata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori nell’area della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, la Polizia di Stato ha individuato e denunciato due d ...