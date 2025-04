Sololaroma.it - Stadio Roma, Gualtieri rassicura: “Nei prossimi giorni notizie positive importanti”

Ancora 6 partite in programma per scoprire che ne sarà di questa, una squadra che forse mai come quest’anno ha fatto penare i tifosi. I pareggi contro Juventus e Lazio sanno di occasione persa, soprattutto per come approcciati, e complicano non poco la strada verso la prossima Champions League, con la squadra di Ranieri ora chiamata all’en-plein o giù di lì. Tante altre questioni però intorno ai giallorossi, dalla suggestione Malagò nuovo CEO ad unodi Pietralta che procede tra intoppi e soluzioni.Qualche giorno fa una nota congiunta dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Tamburrano e dell’ex sindaco Ignazio Marino avevano fatto gelare il sangue all’ambiente: “È indispensabile congelare l’iter per la realizzazione del nuovo, il bosco a Pietralta va tutelato. Questa la sostanza del messaggio, in un percorso per arrivare all’impianto già di per se difficoltoso.