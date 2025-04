Ilgiorno.it - Esplosione a Cazzago, cede un cavo dell’alta tensione: blackout, incendi e disagi in Franciacorta

Leggi su Ilgiorno.it

SAN MARTINO – Paura elunedì mattina a Pedrocca diSan Martino, dove un rumore simile a quello di unaha svegliato gli abitanti della frazione Pedrocca. A causa il forte rumore è stato unche ha ceduto all’improvviso. Conseguenze dell’incidente Ilera posizionato all'altezza del semaforo di via Europa. Il cedimento non ha causato alcun ferito, ma l’incidente ha provocato un esteso, lasciando al buio buona parte dellae dell’ovest Bresciano, tra cui le altre frazioni diSan Martino. Intervento e azioni di ripristino “In merito al guasto che questa mattina ha interessato la linea CP-CP Ospitaletto di proprietà di Terna – spiegano dall’azienda proprietaria – l’azienda fa sapere che i propri tecnici, intervenuti tempestivamente, sono al lavoro nel Comune diSan Martino per ripristinare il conduttore elettrico danneggiato.