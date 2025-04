Iltempo.it - "Cerco la serenità dentro di me". La svolta di Francesco Gabbani

Il nuovo album «Dalla tua parte», la tournée in giro per l'Italia e un futuro tutto da scrivere tra musica e sogni di televisione.è venuto a raccontarsi nell'edicola degli artisti de Il Tempo alla vigilia del concerto in programma il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma. (Carlo Antini)