Lancio di uova contro Salvini nel 2017 prosciolti in 6 per prescrizione Il leader della Lega non si è mai presentato in aula

Milano – Il Tribunale di Milano ha prosciolto per intervenuta prescrizione sei antagonisti milanesi, imputati di violenza privata ai danni di Matteo Salvini nel corso di una visita del segretario federale della Lega al quartiere Giambellino il primo ottobre 2017. L'episodio era avvenuto durante un'attività di volantinaggio del segretario leghista, quando i ragazzi lo avevano contestato al grido di "Via i fascisti dal quartiere", "razzista" e "coniglio", lanciandogli contro uova a sputando verso di lui. La polizia era intervenuta per evitare lo scontro tra i giovani e i militanti del Carroccio che scortavano Salvini. A quanto si è saputo il leader della Lega, che si era costituito parte civile nel procedimento, non si è mai presentato in aula per rendere la sua testimonianza. Un passaggio fondamentale per ricostruire la vicenda, ma continuamente rinviato per via dei vari impegni istituzionali del ministro.

