Danilo Bertazzi il Tonio Cartonio della TV torna sul suo addio a La Melevisione e rivela i motivi

Danilo Bertazzi torna a parlare del suo addio a La MelevisioneL'articolo Danilo Bertazzi, il Tonio CarTonio della TV, torna sul suo addio a La Melevisione e rivela i motivi proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Danilo Bertazzi, il Tonio Cartonio della TV, torna sul suo addio a La Melevisione e rivela i motivi Leggi su Novella2000.it A distanza di annia parlare del suoa LaL'articolo, ilCarTV,sul suoa Laproviene da Novella 2000.

Cosa fa oggi Danilo Bertazzi, “Tonio Cartonio” della Melevisione. Danilo Bertazzi: età, marito, figli, cosa fa oggi “Tonio Cartonio”. Tonio Cartonio: "Dopo la Melevisione, due anni senza lavorare. La Rai fece un errore nella puntata dell'11 settembre". Tonio Cartonio: «Dopo la Melevisione non lavorai per 2 anni, fu fatto un errore con l'attentato dell'11 settembre». Bertazzi (Tonio Cartonio): «La Melevisione? Abbiamo insegnato l’amicizia a una generazione. Ai genitori oggi dico: state vicini ai figli». Danilo Bertazzi: "Siate protagonisti, mai spettatori delle vostre vite". Ne parlano su altre fonti

Scrive fanpage.it: Tonio Cartonio: “Dopo la Melevisione, due anni senza lavorare. La Rai fece un errore nella puntata dell’11 settembre” - Danilo Bertazzi, conosciuto per aver interpretato Tonio Cartonio della Melevisione, in un'intervista ripercorre l'esperienza nell'iconico programma per ...

ecodelcinema.com comunica: Danilo Bertazzi: da Tonio Cartonio a artista versatile e impegnato nella società - Danilo Bertazzi, ex protagonista di "Melevisione", continua a intrattenere il pubblico su Rai Yoyo con "Calzino" e promuove cause sociali, mantenendo un forte legame con le nuove generazioni.

Si apprende da informazione.it: Cosa fa oggi Danilo Bertazzi, “Tonio Cartonio” della Melevisione - Per molti è e sarà sempre Tonio Cartonio, lo stravagante e tenero abitante del Fantabosco che per anni ha incantato bambini (e genitori) su Rai 3. Ma oggi, Danilo Bertazzi è… Leggi ...