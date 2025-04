Lapresse.it - Sci, Sofia Goggia: “Per Federica Brignone infortunio grave ma può farcela per i Giochi”

Leggi su Lapresse.it

Secondo la campionessa azzurrala sua compagna di squadraha subito unma per ilolimpici di Milano-Cortina “può”.ha parlato al media day della Fisi, al termine di una stagione che definisce “ottima. Sono riuscita – ha spiegato – a esprimere un altissimo livello. Mi sono mancati un po’ di centesimi che abbiamo lasciato in pista. È stata per me una stagione bellissima, con a Beaver Creek la vittoria all’esordio. Sono riuscita ad esprimermi bene in gigante, mi dà fiducia. Riparto dal terzo posto in Coppa del mondo e questo mi dà consapevolezza”.La prossima sarà la quindicesima stagione di Coppa per lei: “Stabilmente ci sono da dieci anni, ma per me è una gioia viste le varie vicissitudini che ho dovuto passare in carriera, la vita dell’atleta è molto dura e aspra, ma da privilegiati”.