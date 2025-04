Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 15 aprile le dieci regioni a rischio

meteo e idro e valutato per la giornata di domani, martedì 15 aprile, un’allerta meteo gialla in ben dieci regioni per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Sarà dunque una giornata di Maltempo con possibili piogge. Leggi su Fanpage.it La Protezione Civile ha diramato il nuovo bollettino delle criticitàe idro e valutato per la giornata di, martedì 15, un’in benperidraulico eidrogeologico. Sarà dunque una giornata dicon possibili piogge.

