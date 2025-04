Pomeriggio Cinque chi sostituirà Myrta Merlino L’indiscrezione

Pomeriggio Cinque è al centro dell'attenzione nel panorama televisivo italiano. L'avventura di Myrta Merlino alla guida del programma è in bilico: il pubblico di Canale 5 fatica ad abituarsi al suo stile, dopo anni di conduzione di Barbara d'Urso. Ma chi potrebbe prendere il suo posto nel talk show pomeridiano di Mediaset? Pomeriggio Cinque sta attraversando un periodo difficile. Gli ascolti sono scesi al minimo storico, superando a malapena il 12% di share e con meno di un milione di spettatori. Nel confronto con la concorrenza, Alberto Matano con La vita in diretta su Rai 1 continua a dominare, registrando il doppio degli ascolti. Questo divario ha spinto molti a chiedere non solo un cambio alla conduzione, ma anche una revisione del format stesso. (Continua dopo le foto)Pomeriggio Cinque, Greta Mauro al posto di Myrta Merlino? L'indiscrezioneLe voci si rincorrono e oggi il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato una notizia bomba: "A sorpresa un nome nuovo per la prossima edizione di Pomeriggio Cinque: sondata la possibilità di avere in conduzione Greta Mauro".

