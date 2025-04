Prato la Misericordia ha un nuovo mezzo una jeep e un carrello per le emergenze

Prato, 14 aprile 2025 - La Misericordia di Prato ha ampliato la propria dotazione per gli interventi di Protezione civile. Sabato scorso, 12 aprile, in occasione della celebrazione prefestiva della Domenica delle Palme, sono stati inaugurati e benedetti un nuovo mezzo (una jeep pick-up) e un carrello per l'attrezzatura da utilizzare durante le emergenze. È ormai una tradizione per l'Arciconfraternita quella di vivere con la fratellanza l'inizio della Settimana Santa e di dedicare il ritrovo all'impegno portato avanti dal settore di Protezione civile. L'iniziativa nacque su ispirazione di Paolo Diani, scomparso tre anni fa, a lungo coordinatore del Sistema di Protezione civile di Prato. Prato, la Misericordia ha un nuovo mezzo: una jeep e un carrello per le emergenze «In questa occasione Paolo preparava delle bustine contenenti delle foglie d'ulivo benedetto da consegnare ai confratelli e alle consorelle impegnate nei servizi di Protezione civile – spiega Gianluca Mannelli, proposto della Misericordia di Prato – e noi, insieme alla moglie Barbara e ai figli Cristina, Marco e Luca abbiamo voluto continuare riproponendo questo gesto».

