Droga a Bologna trovato con oltre 200 grammi di hashish arrestato a 23 anni

Bologna, 14 aprile 2025 - È stato notato mentre scambiava qualcosa di sospetto con un'altra persona e quando è stato avvicinato dagli agenti della polizia locale ha tentato di aggredire gli operatori, per sfuggire al controllo. È quanto accaduto venerdì scorso in piazza dell'Unità, quando gli agenti hanno notato un fitto conciliabolo tra due persone, conclusosi con uno scambio sospetto. Per questo gli operatori del reparto territoriale Navile della polizia locale si sono avvicinati, ma uno dei due uomini ha tentato di aggredirli, tanto da richiedere l'intervento di un’altra pattuglia di sicurezza urbana. Solo a quel punto è stato possibile procedere al controllo e dalla perquisizione è emerso che il soggetto si trovava in possesso di hashish per un totale di 244 grammi, di 580 euro in contanti e un cellulare nel quale erano contenute immagini di hashish e vari messaggi. Ilrestodelcarlino.it - Droga a Bologna, trovato con oltre 200 grammi di hashish: arrestato a 23 anni Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 14 aprile 2025 - È stato notato mentre scambiava qualcosa di sospetto con un'altra persona e quando è stato avvicinato dagli agenti della polizia locale ha tentato di aggredire gli operatori, per sfuggire al controllo. È quanto accaduto venerdì scorso in piazza dell'Unità, quando gli agenti hanno notato un fitto conciliabolo tra due persone, conclusosi con uno scambio sospetto. Per questo gli operatori del reparto territoriale Navile della polizia locale si sono avvicinati, ma uno dei due uomini ha tentato di aggredirli, tanto da richiedere l'intervento di un’altra pattuglia di sicurezza urbana. Solo a quel punto è stato possibile procedere al controllo e dalla perquisizione è emerso che il soggetto si trovava in possesso diper un totale di 244, di 580 euro in contanti e un cellulare nel quale erano contenute immagini die vari messaggi.

Droga a Bologna, trovato con oltre 200 grammi di hashish: arrestato a 23 anni. Oltre 2 chili di droga e 10mila euro cash: sequestro in Bolognina. Droga: 36 chili di cocaina trovati in un B&B a Bologna. Arrestato con oltre 400 grammi di droga dai carabinieri. Nasconde oltre 10 chili di hashish in auto: arrestato in A14 a Bologna. Fuga interrotta, arrestato con oltre 4 kg di droga. Ne parlano su altre fonti

Segnala ilrestodelcarlino.it: Droga a Bologna, trovato con oltre 200 grammi di hashish: arrestato a 23 anni - Gli agenti della polizia locale hanno fermato il pusher in piazza dell'Unità: gravato da numerosi precedenti gli è stato imposto l’obbligo di firma ...

Come scrive msn.com: Bologna. Servizio anti droga per le vie del centro - e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per ...

Scrive msn.com: Il questore di Bologna: “La droga e la violenza giovanile sono due grossi problemi” - Sbordone in piazza Maggiore in occasione della festa per i 173 anni della Polizia: “Per le spaccate nei negozi e delle macchine io non ci ho mai visto un fenomeno organizzato” ...