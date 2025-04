L'prevede anche la revoca temporanea per cittadini con doppia cittadinanza se ritenuti una "minaccia per la sicurezza" Ilmagiaro oggi voterà la proposta di Viktorsull'introduzione di unper stabilire la legalitàdei due: mas

Ilgiornaleditalia.it - Ungheria, Parlamento al voto per emendamento costituzionale "anti gender fluid" voluto da Orbán: "Solo due sessi, stop a Pride e propaganda lgtbq+"

Ungheria, nuova modifica della Legge fondamentale: cosa c'è nel 15esimo emendamento dell'era Fidesz.

Nuova stretta sui diritti in Ungheria: in Parlamento l’emendamento “anti-gender”.

Ungheria, il Parlamento vota bando dei Pride e ritorno a due soli sessi. L’opposizione: “In piazza”.

L'Ungheria di Orbán prepara una nuova stretta sui diritti: al voto una legge per vietare il Pride e facilitare le espulsioni dal Paese.

Martedì 18 marzo.

In Bulgaria ora c'è una legge anti-Lgbtq+ come in Ungheria.