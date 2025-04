Quotidiano.net - Chi vince Amici 24? I favoriti verso la finale del Serale

Manca un mese alladi2025 - l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda domenica 18 maggio per non scontrarsi con ladell’Eurovision Song Contest in diretta da Basilea su Raiuno sabato 17 maggio - e si stanno delineando gli scenari più probabili per quanto riguarda concorrenti finalisti e possibili vincitori. Quattro puntate delpiù lae dieci concorrenti ancora in gara: è ipotizzabile che in una delle prossime puntate, probabilmente alla semi, le eliminazioni possano essere due nella medesima serata come era avvenuto per la prima puntata deldel talent show di Canale 5. Chi sono i possibili finalisti di24? Per la categoria Canto senza dubbio Antonia e Nicolò, se la giocano poi Jacopo Sol e TrigNo, meno probabile Senza Cri.