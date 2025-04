Viaggi gratis in traghetto in cambio di favori oltre 40 indagati tra dirigenti statali e forze del ordine

oltre quaranta le persone finite nel mirino della procura di Genova per un presunto sistema di favori in cambio di biglietti gratuiti sui traghetti per Sardegna e Sicilia. Tra loro figurano ammiragli, alti dirigenti statali, membri delle forze dell’ordine e anche due magistrati. . Genovatoday.it - Viaggi gratis in traghetto in cambio di favori: oltre 40 indagati tra dirigenti statali e forze dell'ordine Leggi su Genovatoday.it Sonoquaranta le persone finite nel mirinoa procura di Genova per un presunto sistema diindi biglietti gratuiti sui traghetti per Sardegna e Sicilia. Tra loro figurano ammiragli, alti, membrie anche due magistrati. .

Viaggi gratis in traghetto in cambio di favori: oltre 40 indagati tra dirigenti statali e forze dell'ordine. Inchiesta Tirrenia: indagati anche magistrati e funzionari, viaggi gratis in cambio di favori. Biglietti gratis Tirrenia, ipotesi corruzione: 40 indagati tra ammiragli, forze dell’ordine e magistrati. Telepass vs UnipolMove: il confronto tra i pedaggi autostradali. Una rete VPN ti permette davvero di risparmiare sui biglietti aerei, ecco le migliori da provare subito. App per vacanze. Ne parlano su altre fonti

Secondo genovatoday.it: Viaggi gratis in traghetto in cambio di favori: oltre 40 indagati tra dirigenti statali e forze dell'ordine - Secondo gli inquirenti, in cambio dei viaggi gratuiti, o fortemente scontati, alcuni ufficiali avrebbero favorito gli interessi del gruppo Cin, legato all'armatore Vincenzo Onorato ...

Scrive msn.com: Inchiesta Tirrenia: indagati anche magistrati e funzionari, viaggi gratis in cambio di favori - La procura ipotizza il reato di corruzione: i funzionari avrebbero viaggiato a bordo delle navi della compagnia gratis con carte "gold" fornite dalla società.

Nota di civonline.it: Viaggi gratis in cambio di controlli soft - La Procura di Genova ha infatti avviato una maxi inchiesta, guidata dal procuratore Nicola Piacente e dal sostituto Walter Cotugno, che ipotizza un grave intreccio di corruzione e frode nelle ...