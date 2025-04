Solo la scritta di un deficiente Lucarelli all’attacco di Beppe Sala per la solidarietà a Meloni

solidarietà a Giorgia Meloni per la minaccia al corteo dei pro Pal Ilgiornale.it - “Solo la scritta di un deficiente”. Lucarelli all’attacco di Beppe Sala per la solidarietà a Meloni Leggi su Ilgiornale.it La giornalista ha duramente criticato il sindaco di Milano che si è schierato con chi ha espressoa Giorgiaper la minaccia al corteo dei pro Pal

Scrive ilgiornale.it: “Solo la scritta di un deficiente”. Lucarelli all’attacco di Beppe Sala per la solidarietà a Meloni - La giornalista ha duramente criticato il sindaco di Milano che si è schierato con chi ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni per la minaccia al corteo dei pro Pal ...

msn.com comunica: Selvaggia Lucarelli, sconvolgente attacco de “La Verità”: “Violenza senza precedenti” - Un nuovo attacco a Selvaggia Lucarelli arriva dalle pagine de La Verità, con parole al vetriolo che tirano in ballo persino l’aborto. Selvaggia Lucarelli è stata vittima, suo malgrado ...

Come scrive virgilio.it: Per Selvaggia Lucarelli Alberto Stasi "ha ucciso Chiara Poggi ma lo avrei assolto", poi attacca Le Iene - Selvaggia Lucarelli: "Per me Alberto Stasi è colpevole, ma lo avrei assolto" Lucarelli: "La pista che porta ad Andrea Sempio poco credibile" L'attacco a Le Iene Selvaggia Lucarelli: “Per me Alberto ...