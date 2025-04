Antonio Piazza Stand up comedy

Antonio Piazza in "Analisi Due"? Inizio spettacolo ore 21:30? Ingresso Gratuito? Prenotazione obbligatoria"Analisi Due", è il secondo spettacolo di Antonio Piazza. Che, per uno che ha smesso di lavorare in ufficio per inseguire i suoi. Veronasera.it - Antonio Piazza - Stand up comedy Leggi su Veronasera.it Mic Drop Eventi e Doppio Malto presentanoin "Analisi Due"? Inizio spettacolo ore 21:30? Ingresso Gratuito? Prenotazione obbligatoria"Analisi Due", è il secondo spettacolo di. Che, per uno che ha smesso di lavorare in ufficio per inseguire i suoi.

Antonio Piazza - Stand up comedy il 7 maggio 2025. A Palermo era un ingegnere, ora fa il comico a Torino: la (nuova) vita di Antonio Piazza. Stand up Comedy Night. Venezia: Antonio Piazza in scena al Teatro a l’Avogaria il 7 dicembre. Paolo Rossi inaugura l'ottava stagione del Torino Comedy Lounge. Stand up comedy. Ne parlano su altre fonti

ciaocomo.it riferisce: Stand Up Comedy, arriva Antonio Ricatti con Sciabadà - Per la quarta rassegna di Stand Up Comedy organizzata da TeatroGruppo ... il comico pugliese Antonio Ricatti, con il suo spettacolo intitolato Sciabadà. Sciabadà è un termine che indica il ...