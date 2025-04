Migliaia di pellegrini Sikh in Pakistan per celebrare il Vaisakhi

Migliaia di credenti Sikh si sono recati in Pakistan per celebrare il Vaisakhi, la festa del raccolto che segna l’inizio del nuovo anno Sikh e che viene osservata soprattutto nella zona del Punjab. Quest’anno le autorità Pakistane hanno concesso più di 6.500 visti a Sikh indiani, un numero superiore rispetto agli anni precedenti: i visti per viaggiare tra i due paesi sono normalmente difficili da ottenere, ma i governi hanno un accordo speciale che permette ai pellegrini di visitare santuari e luoghi di culto. La cerimonia principale del Vaisakhi si è tenuta a Nankana Sahib, dove nacque il fondatore della fede Sikh, Guru Nanak. Lapresse.it - Migliaia di pellegrini Sikh in Pakistan per celebrare il Vaisakhi Leggi su Lapresse.it (LaPresse) –di credentisi sono recati inperil, la festa del raccolto che segna l’inizio del nuovo annoe che viene osservata soprattutto nella zona del Punjab. Quest’anno le autoritàe hanno concesso più di 6.500 visti aindiani, un numero superiore rispetto agli anni precedenti: i visti per viaggiare tra i due paesi sono normalmente difficili da ottenere, ma i governi hanno un accordo speciale che permette aidi visitare santuari e luoghi di culto. La cerimonia principale delsi è tenuta a Nankana Sahib, dove nacque il fondatore della fede, Guru Nanak.

