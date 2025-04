Scuola sciopero nazionale il 7 maggio contro Invalsi e le nuove linee guida di Valditara

Invalsi e no alle nuove indicazioni nazionali. Con queste motivazioni, il mondo della Scuola è chiamato a raccolta per lo sciopero del 7 maggio. A lanciare l’azione è il sindacato Cobas rivolgendosi a personale docente e Ata delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, ovvero quelle destinatarie delle nuove linee guida del ministro Giuseppe Valditara e delle Invalsi. L’invito è rivolto non solo agli addetti ai lavori, ma anche ad associazioni, sindacati, dirigenti scolastici, genitori, studenti e studentesse, affinché partecipino alle manifestazioni previste su tutto il territorio nazionale. Riflettori puntati sulla mobilitazione a Roma, in viale Trastevere (ore 9.30), davanti alla sede del ministero dell’Istruzione e del Merito.I motivi della protesta contro le prove InvalsiDue i principali bersagli della protesta: le prove Invalsi, considerate un ostacolo alla vera valutazione didattica, e le nuove Indicazioni Nazionali 2025, criticate per il loro impianto. Leggi su Open.online Basta provee no alleindicazioni nazionali. Con queste motivazioni, il mondo dellaè chiamato a raccolta per lodel 7. A lanciare l’azione è il sindacato Cobas rivolgendosi a personale docente e Ata delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, ovvero quelle destinatarie delledel ministro Giuseppee delle. L’invito è rivolto non solo agli addetti ai lavori, ma anche ad associazioni, sindacati, dirigenti scolastici, genitori, studenti e studentesse, affinché partecipino alle manifestazioni previste su tutto il territorio. Riflettori puntati sulla mobilitazione a Roma, in viale Trastevere (ore 9.30), davanti alla sede del ministero dell’Istruzione e del Merito.I motivi della protestale proveDue i principali bersagli della protesta: le prove, considerate un ostacolo alla vera valutazione didattica, e leIndicazioni Nazionali 2025, criticate per il loro impianto.

