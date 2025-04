Thesocialpost.it - Allerta alimentare, anidride solforosa in un prodotto: ritirato dai punti vendita

Il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamoper un lotto di undel marchio Thai Dancer, a causa della presenza non dichiarata diin etichetta. L’ingrediente può rappresentare un grave rischio per i soggetti allergici o intolleranti ai solfiti.Ilsotto osservazione è venduto in confezioni da 200 grammi e fa parte del lotto 260724, con termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 26 luglio 2026. A produrlo è la Food Specialize Co. Ltd, con sede a Samut Prakan, in Thailandia, mentre l’importazione e la commercializzazione in Italia sono affidate alla Castroni Marcello Srl.L’sanitaria è scattata a seguito di una segnalazione del produttore, che ha notificato la presenza di, una sostanza chimica comunemente usata come conservante ma non dichiarata in etichetta, come invece richiesto per legge.