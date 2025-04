Oasport.it - Badminton, Europei 2025: Francia e Danimarca sugli scudi, timidi sprazzi d’azzurro

Si sono conclusi ad Horsens, in, gliindividualidi: edizione storica per la, alla miglior rassegna continentale di sempre, chiusa con due ori, tre argenti e tre bronzi, ma non sfigurano neppure i padroni di casa danesi. In casa Italiasegnali di crescita. Nel singolare maschile il transalpino Alex Lanier, a 20 anni e 77 giorni diventa il più giovane campione europeo della specialità: il precedente primato apparteneva Peter Gade, che nel 1998 era riuscito nell’impresa all’età di 21 anni e 132 giorni.Nel singolare femminile la danese Line Hojmark Kjaersfeldt, numero 1 del seeding, alla prima finale disputata conquista il titolo continentale, mentre la scozzese Kirsty Gilmour per la sesta volta giunge in finale senza riuscire a centrare la medaglia d’oro: in precedenza in quattro occasioni era stata battuta dalla spagnola Carolina Marin ed una volta dalla danese Mia Blichfeldt.