Raccolta farmaci Lions Club e Leo Club a sostegno delle famiglie bisognose

Raccolta di farmaci da banco di prima necessità promossa dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano per la giornata di sabato 12 aprile 2025.Numerosi i fasanesi che, con grande spirito di solidarietà, si sono recati presso le due farmacie fasanesi. Brindisireport.it - Raccolta farmaci, Lions Club e Leo Club a sostegno delle famiglie bisognose Leggi su Brindisireport.it FASANO - Ha avuto un ottimo riscontro ladida banco di prima necessità promossa dalFasano e dal LeoFasano per la giornata di sabato 12 aprile 2025.Numerosi i fasanesi che, con grande spirito di solidarietà, si sono recati presso le duee fasanesi.

Ottimo riscontro per la raccolta dei farmaci promossa dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano in favore delle famiglie seguite dalla Croce Rossa. Lions Club Fasano e Leo Club Fasano insieme per la raccolta dei farmaci. Lions Club Fasano e Leo Club Fasano insieme per la raccolta dei farmaci. Marsala, successo per la Giornata di Raccolta del Farmaco con Lions Club e Banco Farmaceutico. Lions Club Loano Doria supporta la Giornata di Raccolta del Farmaco. Lions CLub Lentini fa una donazione al Banco Farmaceutico. Ne parlano su altre fonti

Riporta osservatoriooggi.it: Lions Club Fasano e Leo Club Fasano insieme per la raccolta dei farmaci - Fasano - Il Lions Club Fasano, presieduto da Felice Lanzisera, ed il Leo Club Fasano, presieduto da Angela Pistola, per la giornata di sabato 12 aprile 2025, promuovono una raccolta di farmaci da ...

Secondo gazzettinonline.it: Raccolta di cibo e coperte per randagi: il Lions club Giarre Riposto promuove l’iniziativa “Insieme per i nostri amici a quattro zampe” - Una raccolta di cibo e coperte per cani e gatti randagi viene promossa dal Lions club Giarre Riposto, presiedo da Tina Fallico, e dal Leo club Giarre-Riposto, presieduto da Tommaso Vagliasindi. L’iniz ...

msn.com comunica: Lions Day con la raccolta alimentare - Oggi in tutto il mondo si celebra il Lions Day, la giornata dedicata all’associazione internazionale di service. Anche a ...