Dayitalianews.com - Auto contro tir, morti Giuseppe e Eleonora, avevano 30 e 24 anni e tornavano a casa da un torneo di padel. Il tragico schianto nei pressi di Potenza. Lei era originaria di Sabaudia

Leggi su Dayitalianews.com

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita diBarberio, una ragazza di 24di, deceduta nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 aprile in un violento sfrontale avvenuto lungo la Strada Statale 655 Bradanica, neidi Genzano di Lucania, in provincia di.Loun camion durante il rientro insi trovava a bordo di un’mobile guidata dal compagno,Cecca, 35, residente in Santeramo in Colle (Bari), anche lui purtroppo deceduto. I due, secondo quanto ricostruito, stavano facendo ritorno in provincia di Latina dopo aver trascorso alcune ore in Puglia per far visita a un familiare della ragazza in vista delle festività pasquali. Il loro viaggio si è però trasformato in tragedia intorno all’una di notte, quando l’ha impattato frontalmenteun mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.