Meta addestra la sua AI in Europa con i post degli utenti per renderla più locale

Meta addestrerà la sua AI in UE usando i contenuti pubblici degli utenti. Obiettivo: renderla “più europea”. Ma se impara dai social, imparerà anche bufale e paranoie? Ilgiornale.it - Meta addestra la sua AI in Europa con i post degli utenti per renderla più “locale” Leggi su Ilgiornale.it addestrerà la sua AI in UE usando i contenuti pubblici. Obiettivo:“più europea”. Ma se impara dai social, imparerà anche bufale e paranoie?

Meta addestrerà la sua AI usando i dati dei cittadini europei. Meta addestra la sua IA con i post degli utenti Ue, ma ci si può opporre. Meta addestra la sua AI in Europa con i post degli utenti per renderla più “locale”. Meta addestra l’AI in Europa coi dati degli utenti: ecco chi riguarda e come evitarlo. Meta (ri)comincia ad addestrare la sua Intelligenza artificiale con i nostri post sui social: come ci si può opporre. Meta utilizzerà i dati degli utenti europei per addestrare la sua intelligenza artificiale. Ne parlano su altre fonti

Riporta ilfattoquotidiano.it: Meta addestra l’AI in Europa coi dati degli utenti: ecco chi riguarda e come evitarlo - Le informazioni usate saranno quelle relative alle interazioni con l’intelligenza artificiale su Instagram e Messenger, non quelli su WhatsApp ...

Secondo msn.com: Meta addestra la sua AI in Europa con i post degli utenti per renderla più “locale” - Meta addestrerà la sua AI in UE usando i contenuti pubblici degli utenti. Obiettivo: renderla “più europea”. Ma se impara dai social, imparerà anche bufale e paranoie?

informazione.it comunica: Meta addestra la sua AI con post pubblici di Facebook ed Instagram, possibile opporsi con un "no" alla mail di consenso per la privacy - Meta ha annunciato l'avvio dell'addestramento dei suoi nuovi modelli di intelligenza artificiale utilizzando contenuti pubblici, come post e commenti, condivisi dagli utenti adulti sulle sue piattafor ...