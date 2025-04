Andre Onana suonerà per Man United vs Lyon Amorim Keane sul portiere e Altay Bayindir

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-14 17:16:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Ildi prima scelta,, è stato lasciato fuori dalla squadra del Manchesterper la loro partita contro il Newcastle in Premier League il 13 aprile.Il Camerun Internationalera sempre stato presente nella massima serie del 2024/25, ma è stato sottoposto a scrupoli dopo il pareggio per 2-2 delloa Lione nella prima tappa dei quarti di finale di Europa League tre giorni prima.Il manager Rubenha parlato prima e dopo il viaggio a Newcastle sulla sua decisione, il che ha portato a discutere se il vicemanterrà il suo posto per la seconda tappa contro il lato della Ligue 1 all’Old Trafford giovedì (20:00 BST).