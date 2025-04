Chiusura in sold out per la stagione del teatro Rosini di Lucignano

Chiusura tra applausi, risate e riflessioni sul mondo e sulle relazioni per la stagione teatrale del teatro Rosini di Lucignano a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura. La dedica alla stand-up comedy della stagione che si è appena conclusa ha portato sul palco del piccolo gioiello.

