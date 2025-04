Allegri Milan questa settimana è cruciale il ritorno dell’ex Juve al Milan dipende dalla scelta del nuovo DS con lui l’approdo è possibile

JuventusNews24Allegri Milan, l’ex allenatore della Juve può tornare in rossonero: sarà decisiva questa settimana e la scelta di quel DSSecondo La Gazzetta dello Sport, la settimana appena iniziata potrebbe essere quella decisiva per la scelta del nuovo DS in casa Milan.Tra la giornata di oggi e quella di domani Furlani vedrà Tare, che è il favorito per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Poi sarà la volta della scelta dell’allenatore: nella lista del dirigente c’è il nome di Allegri, che piace per la partenza del nuovo progetto. L’ex Juve, dunque, ha grosse chance di tornare in pista a stretto giro di posta.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Allegri Milan, questa settimana è cruciale: il ritorno dell’ex Juve al Milan dipende dalla scelta del nuovo DS: con lui l’approdo è possibile Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, l’ex allenatore dellapuò tornare in rossonero: sarà decisivae ladi quel DSSecondo La Gazzetta dello Sport, laappena iniziata potrebbe essere quella decisiva per ladelDS in casa.Tra la giornata di oggi e quella di domani Furlani vedrà Tare, che è il favorito per il ruolo di direttore sportivo del. Poi sarà la volta delladell’allenatore: nella lista del dirigente c’è il nome di, che piace per la partenza delprogetto. L’ex, dunque, ha grosse chance di tornare in pista a stretto giro di posta.Leggi suntusnews24.com

Allegri Milan, il suo ritorno al Milan dipende da una cosa. Tare chiama Allegri al Milan. La Roma si “sbottona” su Saelemaekers. Milan sotto esame? Il giornalista lancia la frecciata: "Con Allegri ci sarebbe un salto di qualità". Milan, Verona cruciale: idea ribaltone, il possibile sostituto ha già detto sì. L’arrivo di Allegri al Milan può cambiare il futuro del rossonero: sarà lui l’arma segreta della rinascita rossonera. Per cambiare davvero dobbiamo sperare in Paratici e Allegri al Milan. Ne parlano su altre fonti

Scrive milanosportiva.com: Allegri-Milan, il ritorno si avvicina: le quote dei bookmaker confermano - Massimiliano Allegri favorito per la panchina del Milan: le quote dei bookmaker indicano un ritorno imminente.

msn.com comunica: Pellegatti annuncia il nuovo DS del Milan e sgancia la bomba sull’allenatore: “Incontro decisivo in settimana, è lui il profilo perfetto” - Pellegatti annuncia il nuovo DS del Milan e sgancia la bomba sull’allenatore. Il giornalista ha rivelato le prossime mosse del Club. Ormai ci siamo, il futuro del Milan sta per prendere finalmente del ...

Si apprende da milannews24.com: Nuovo DS Milan, settimana della svolta! Incontro programmato e firma vicina. Sull’allenatore… - Nuovo DS Milan, tra oggi e domani incontro tra Furlani e Tare per cercare di arrivare all’intesa: con l’albanese Allegri in pole per la panchina Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la settimana ...