Graziani minimizza il contatto Krstovic-Renato Veiga: «Quando ci sono scorrettezze reciproche, si fa una cosa. L'errore non è così eclatante»

di Redazione JuventusNews24non si lascia trascinare dalle polemiche arbitrali che hanno "investito" Juve Lecce per il: le sue paroleIltrain Juve Lecce non era da punire con il calcio di rigore. Lo assicura Ciccio, che ha parlatoa Radio Sportiva.PAROLE – «cipoi si fa pari e patta. Lo giudico anche da ex calciatore. Perché tutti e due hanno commesso un'infrazione. Poi se viene dato rigore perché si ritiene che la responsabilità di, essendo leggermente dietro a, abbia negato un'ipotetica azione da gol allora lo deve dare. Ma non èdell'arbitro e del Var che hanno valutato la spinta a vicenda».