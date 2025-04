Dazi Trump Ue sospende ufficialmente le contromisure con gli Usa

contromisure nei confronti dei Dazi commerciali applicati dagli Stati Uniti sui prodotti europei, per dare tempo e spazio ai negoziati Ue-Usa. La sospensione, annunciata per la prima volta dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen la scorsa settimana in seguito all’interruzione momentanea delle tariffe decretata dal presidente americano Donald Trump, entrerà in vigore domani, martedì. L’Esecutivo comunitario ha adottato lunedì due atti giuridici che, rispettivamente, impongono e sospendono le sue contromisure: il primo atto impone le contromisure dell’Ue e il secondo atto sospende tutte le misure di questo tipo fino al 14 luglio 2025. I prossimi passi dell’Ue sui DaziLe contromisure Ue sospese riguardano 21 miliardi di euro di esportazioni statunitensi nell’Unione e sono state prese in risposta ai Dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio europei. Lapresse.it - Dazi Trump, Ue sospende ufficialmente le contromisure con gli Usa Leggi su Lapresse.it L’Unione Europea ha ufficializzato di aver sospeso per 90 giorni le suenei confronti deicommerciali applicati dagli Stati Uniti sui prodotti europei, per dare tempo e spazio ai negoziati Ue-Usa. La sospensione, annunciata per la prima volta dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen la scorsa settimana in seguito all’interruzione momentanea delle tariffe decretata dal presidente americano Donald, entrerà in vigore domani, martedì. L’Esecutivo comunitario ha adottato lunedì due atti giuridici che, rispettivamente, impongono e sospendono le sue: il primo atto impone ledell’Ue e il secondo attotutte le misure di questo tipo fino al 14 luglio 2025. I prossimi passi dell’Ue suiLeUe sospese riguardano 21 miliardi di euro di esportazioni statunitensi nell’Unione e sono state prese in risposta aistatunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio europei.

