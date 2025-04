Bitcoin Metaplanet accelera e acquista 319 nuovi Btc

Metaplanet ha aggiunto 319 Bitcoin al suo portafoglio digitale. La società giapponese di consulenza finanziaria, quotata nella Borsa di Tokyo, ha infatti annunciato un'ulteriore operazione da circa 26,3 milioni di dollari (circa 3,78 miliardi di yen in valuta locale), acquistando ciascuna unità per 82.549 dollari. Con una riserva complessiva pari a 4515 monete virtuali, è il decimo possessore pubblico di crypto al mondo, a conferma di una strategia sempre più incentrata sul denaro virtuale. Il piano è però molto più ambizioso: il target è infatti quello di sfondare il muro dei 10 mila Bitcoin entro la fine del 2025, registrando così un aumento del 470 per cento in un solo anno. Piuttosto aggressivo, l'approccio rispecchia quello dell'americana Strategy che ha aperto la strada agli investimenti istituzionali come riserva patrimoniale.

Bitcoin, Metaplanet accelera e acquista 319 nuovi Btc. Metaplanet accelera sull'acquisto di Bitcoin: 319 nuovi BTC in piena incertezza commerciale tra USA e Cina. Metaplanet accelera sull'acquisto di Bitcoin: 319 nuovi BTC in piena incertezza commerciale tra USA e Cina. WLFI punta su SEI: il progetto crypto legato a Trump amplia il suo portafoglio digitale.

