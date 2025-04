Si spaccia per personal trainer e palpeggia una 15enne a processo

processo nei riguardi di Luca Coluccia, 51enne residente a Bagnolo del Salento. A disporre il rinvio a giudizio nel procedimento in cui l’uomo risponde di violenza sessuale ai danni di una minorenne è stato oggi il giudice del tribunale di. Lecceprima.it - Si spaccia per personal trainer e palpeggia una 15enne, a processo Leggi su Lecceprima.it BAGNOLO DEL SALENTO - Si aprirà con il rito ordinario ilnei riguardi di Luca Coluccia, 51enne residente a Bagnolo del Salento. A disporre il rinvio a giudizio nel procedimento in cui l’uomo risponde di violenza sessuale ai danni di una minorenne è stato oggi il giudice del tribunale di.

