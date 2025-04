Lapresse.it - Eros Ramazzotti annuncia ritorno negli stadi dal 2026

(LaPresse) – I video comparsi a sorpresascorsi giorni tra le strade di New York, Madrid e Buenos Aires hanno acceso l’attesa, ora tutto prende forma:oggi Una Storia Importante World Tour, il suo nuovo viaggio musicale in partenza a febbraioe in Italia dal giugno. Dopo il doppio appuntamento in programma il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, per un esclusivo e unico World Tour Gala Première, il nuovo tour mondiale, prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama, partirà dall’Accor Arena di Parigi il 14 febbraio: un viaggio lungo 30 Paesi, divisi in 4 leg che ripercorreranno l’Italia e l’Europa intera, Nord America-Canada, America Latina con una sola direzione: il cuore del suo pubblico, ovunque nel mondo. Il tour segna anche l’attesissimodiitaliani.