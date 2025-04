Dragon Boat il Circolo Canoa Catania fa festa sulle rive del Arno

Circolo Canoa Catania, che ha inaugurato al meglio la stagione 2025 del Dragon Boat. I Dragoni rossazzurri hanno brillato a Firenze dove, nel weekend, si sono disputati i Campionati Italiani di fondo (2.000 metri). Sul Fiume Arno, Catania ha fatto incetta di medaglie. Cataniatoday.it - Dragon Boat, il Circolo Canoa Catania fa festa sulle rive dell'Arno Leggi su Cataniatoday.it Partenza super del, che ha inaugurato al meglio la stagione 2025 del. Ii rossazzurri hanno brillato a Firenze dove, nel weekend, si sono disputati i Campionati Italiani di fondo (2.000 metri). Sul Fiumeha fatto incetta di medaglie.

Dragon Boat, il Circolo Canoa Catania fa festa sulle rive dell'Arno. Torino in Canoa, gita in dragon boat sul Po. Dal Lario alla Cina, la Canottieri Lecco celebra i successi alla Dragon Boat. Babbi Natale in canoa, il 25 dicembre torna la tradizionale discesa sul Tevere | Con loro anche la dragon boat. L'omaggio alla Canottieri Lecco reduce dalla Cina: "La Lombardia è orgogliosa di voi". Canoa: il Circolo Canoa Catania di Dragon Boat sul tetto d’Europa. Ne parlano su altre fonti

Scrive cataniatoday.it: Dragon Boat, il Circolo Canoa Catania fa festa sulle rive dell'Arno - Nei Campionati Italiani di fondo a Firenze, i rossazzurri sono stati protagonisti conquistando tre ori, quattro argenti ed un bronzo ...

torinotoday.it comunica: Torino in canoa per scoprire un volto inedito della città - Nella magica luce blu del tramonto un modo nuovo, green e divertente per scoprire Torino riflessa nelle acque del Po! Sarete voi stessi i protagonisti di questa avventura, scoprendo l'eco turismo in c ...

Si apprende da ienesiciliane.it: Canoa, rossazzurri protagonisti all’Alcantara Race - Quest’anno record di partecipanti e ottime prestazioni dei canoisti del Circolo Canoa Catania. Il sodalizio rossazzurro ha conquistato ben tre medaglie d’oro con Alberto Bisconti nel K1 categoria ...