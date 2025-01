Ilgiorno.it - Il mini supermercato biologico: "Qui anche le uova sono speciali"

di Marianna Vazzana È un piccolodi prodotti biologici all’interno del mercato comunale coperto Wagner, che, fondato nel 1929, è il più antico della città: si chiama “L’Isola bio“ ed esiste dal 1993. "Da 32 anni", dice Roberto Gnocchi, il titolare, che con il fratello Vittorio è cresciuto dietro un bancone "perché i nostri genitori nella vita hanno sempre gestito salumerie". Nel 1983, i due fratelli hanno deciso di aprire insieme la loro prima attività incentrata sulla vendita di formaggi. "Poi, quando si è liberata la postazione in cuioggi, mitrasferito aprendo il “negozio“, l’unico di Wagner. Mentre mio fratello, che oggi è in pensione, ha continuato a vendere i formaggi". Il signor Roberto ha vissuto i cambiamenti nelle abitudini della clientela e cerca sempre di soddisfarne i bisogni, per mantenere quella “calamita“ che ancora oggi attira le persone facendo sì che scelgano il suopiuttosto che la grande distribuzione, almeno per determinati prodotti che lui ricerca e mette a disposizione con cura sugli scaffali.