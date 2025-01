Tvzap.it - “Grande Fratello”, il famoso giornalista contro Shaila: chiede la sua eliminazione

News Tv. Tutti i fan del Grande Fratello hanno i propri beniamini. E dall'inizio di questa edizione si sono create delle fazioni a seconda delle preferenze. Una buona fetta di pubblico vorrebbe vedere Shaila fuori dalla casa più spiata d'Italia, sin da quando ha dato il due di picche a Javier preferendo Lorenzo. Poi ci sono state le liti con Helena che hanno alimentato il disappunto di molti telespettatori. Ora, è un famoso giornalista a esprimersi sulla gieffina. "Grande Fratello", chi è finito in nomination l'8 gennaio? A causa delle forti liti che si sono viste la scorsa settimana, Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi hanno subito un provvedimento disciplinare.