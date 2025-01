Rompipallone.it - “Conceiçao l’ha fatto, Champions con il Milan”: la rivelazione di Leao su Fonseca e le panchine

Ultimo aggiornamento 10 Gennaio 2025 11:07 di Giancarlo SpinazzolaRafae lasu Paulo: l’esterno lusitano parla anche del nuovo allenatore e degli obiettivi futuriRafae lasu Paulo: l’esterno lusitano parla anche del nuovo allenatore e degli obiettivi futuri (Ansa Foto) – RompipalloneRafarompe il silenzio e si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’esterno rossonero, in questo inizio di stagione, è stato senza dubbio tra i più bersagliati e criticati dai tifosi ma anche dagli addetti ai lavori. Prestazioni sottotono, indolente in campo, spesso relegato in panchina daanche a causa del suo atteggiamento e dell’essere poco disciplinato tatticamente.Il suo talento si è visto a sprazzi, come d’altronde quasi sempre accaduto nelle sue stagioni in rossonero.