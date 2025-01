Anteprima24.it - Comitato di quartiere Centro Storico, il presidente Marino: “Nuovo anno ma nulla è cambiato”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota stampa deldiBenevento. “Unè iniziato, masembra essere: Piazza Piano di Corte, come segnalatoci da tanti cittadini, è stata utilizzata, fin a tarda notte, per balli, cori e fuochi d’artificio, senza dimenticare il via vai di autovetture e motorini, privi di autorizzazione, spesso condotti da soggetti alterati. La musica, in alcuni punti, resta alta, più alta di quella tollerabile e certamente a volume superiore in decibel di quelli previsti dalla zonizzazione acustica. Abbiamo letto delle fioriere in metallo sostituite da quelle di cemento, ma non crediamo che la soluzione sarà vincente. Inoltre, detti arredi, sembrano cozzare con il tanto acclamato (dall’Amministrazione) restyling della Piazza.