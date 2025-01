Ilrestodelcarlino.it - Cambio di sede e restyling per la farmacia dell’ospedale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di, nuovo look e apertura anche il sabato per la‘Madonna del soccorso’. Dal 9 gennaio, laospedaliera di San Benedetto dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha aperto le proprie porte nella nuova e rinnovata location adiacente all’ingresso del nosocomio e, oltre a continuare a rimanere fruibile dagli utenti nei giorni infrasettimanali, lo sarà anche la mattina del sabato, a partire dal 1° febbraio, grazie a un potenziamento del personale. Sempre attivo rimane il servizio navetta collegato con la‘Mazzoni’ di Ascoli per il trasporto dei medicinali da unaall’altra. Da oggi, dunque, ladel ‘Madonna del Soccorso’ sarà aperta al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.30, e dal prossimo primo febbraio anche la mattina del sabato, ma dalle 10 alle 13.