Ilrestodelcarlino.it - Stop al fumo nei locali. Ma ha funzionato?. Fra gli uomini sì, non fra le donne

Sono passati vent’anni da quando nel gennaio 2005 entrò in vigore la legge Sirchia, con la quale ilvenne messo al bando nei luoghi pubblici, archiviando per sempre scene comuni nell’Italia del dopoguerra, come le cortine grigiastre nei cinema, i posacenere onnipresenti nei ristoranti, o le sigarette fedeli compagne degli dei della panchina a bordo campo. Ma quella legge è davvero riuscita a far smettere gli italiani di fumare? I fumatori in Romagna sono moltissimi, il 28% dei cittadini fra i 18 e i 69 anni (in calo di appena qualche punto percentuale rispetto al passato), superiore al 24% della media regionale. Di questi, il 20% fuma solo sigarette, il 3% solo altri strumenti, in primis le sigarette elettroniche, e il 4% fa ricorso a entrambe le opzioni. Dove la legge antiha fallito è sulla percentuale difumatrici, da allora in costante aumento: ormai il 22% delle emiliano-romagnole fuma, contro il 26% dei maschi, i quali invece sono in diminuzione.