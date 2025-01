Lanazione.it - Scontro diretto per la Lavachiara Buggiano

PISTOIALa ripresa. Con il 12° turno di serie D donne e il 10° di D uomini riprendono i campionati pallavolistici. Tutte in campo sabato 11 gennaio le nostre formazioni. Nel girone B di D femminile, dalle 18 a Campi Bisenzio confronto fra il Baccicampi e la. Le borghigiane di coach Sassi vogliono vincere finalmente con una compagine di alta classifica: le campigiane sono al terzo posto, l’occasione parrebbe propizia. Durante la pausa del torneo, allenamento congiunto con il Chianti Volley dell’ex aglianese Luca Lazzarini. "Le atlete stanno bene e sono determinate a proseguire positivamente il campionato", fanno sapere da casa-.Patron Leandro Landi è ambizioso e non intende finire di stupire: per l’ennesima volta sta forgiando uncapace di vincere avvalendosi delle giovani del proprio vivaio.