Terzotemponapoli.com - Paolo Condò:”Il Napoli non è il più forte”

Leggi su Terzotemponapoli.com

:”Ilnon è il più”Serie A, il pagellone dell’andata di:” ilcapolista non è la migliore, altre due big hanno fatto meglio. Ranieri ok, ma la Roma è insufficiente”I voti ed i giudizi di, noto giornalista, alle squadre di Serie A al termine del girone d’andata.Qui si valuta la prima metà della stagione delle 8 iscritte alle coppe con l’aggiunta del, escluso quest’anno dall’Europa per un evidente quanto transitorio bug»:, nuova firma da pochi giorni del Corriere della Sera, ha stilato il pagellone della prima parte della stagione relativo alle big di Serie A. Ecco i voti e una sintesi dei giudizi.INTER – voto 7,5: “Il buco nero di Riad è vertiginoso ma è l’unico momento di una stagione molto ambiziosa”.ATALANTA – voto 7,5: “Il miglior girone d’andata della sua storia, e un cammino internazionale che soltanto il Real Madrid è riuscito (due volte) a interrompere”.