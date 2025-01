Non andrò più a scuola e dirò che mi hai violentata | la figlia che accusa falsamente il padre per 5 mila euro

Leggi su Open.online

Una ragazza di 15 anni e il suo fidanzato di 17 hanno provocato la morte per suicidio deldi lei per estorcergli cinque. Questa è l’che i due dovranno fronteggiare a Palermo dopo che un uomo di 48 anni si è tolto la vita impiccandosi in casa sua. La storia comincia nel 2023, quando muore la madre della ragazza: la donna lascia a lei e al fratello 5ciascuno. La ragazza pretende dalsubito i 5, senza aspettare la maggiore età. E, secondo l’, comincia a minacciare il genitore via telefonino. Finché lui non si uccide nel marzo 2024. La procura di Palermo ha ottenuto il trattenimento della ragazza in comunità e l’arresto per il fidanzato.L’istigazione al suicidioLui attualmente si trova nel minorile di Malaspina. Lei a Catania. Nei confronti della coppia ci sono le accuse di stalking e istigazione al suicidio.