Morto Luigi Martelli | Maestro e grande amico

Dozza (Imola), 9 gennaio 2024 – Èa 85 anni, l’imprenditore bolognese che ha rivoluzionato l’industria moderna della lavorazione tessile. I trattamenti e le colorazioni sperimentati dalla suaGroup hanno cambiato per sempre la storia del tessuto e dei jeans, contribuendo alle fortune dei grandi marchi della moda nel mondo, da Fiorucci a Diesel, passando per Armani Jeans, Calvin Klein, GAP, e molti altri. Partito negli anni Sessanta dalla lavanderia del padre, in via dei Maceri a Bologna, per oltre cinquant’anniha costruito il suo impero della tintoria e delle finiture innovando non solo nelle operazioni in lavanderia, ma anche nelle tecnologie impiegate negli uffici e nei modi di comunicare le meravigliose trasformazioni dei tessuti rese possibili dalle sue macchine.