LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Luciano Benavides si impone tra le moto, Ekstroem vicino al successo nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.59– Ci sono i primi arrivi al traguardo con lo svedese Mattias(Ford) in testa al momento con il crono di 4:33:01 a precedere il sudafricano Lategan (4:33:47) con la Toyota e il saudita Al Rajhi (Overdrive Racing) in 4:37:10. Attendiamo l’ufficialità per decretare ildi.12:38 CAMION – Macik è il primo pilota ad essere arrivato al rilevamento KP 250, attesa per Koolen, passato al secondo posto al passaggio precedente. Da verificare anche la situazione di Loprais e Van de Brink, in questo momento attardati12.16 CAMION – Macik è il primo pilota ad arrivare al rilevamento 226. Loprais guadagna terreno e si porta al secondo posto a +8:28, quindi Koolen (+11:151). Attardato Van de Brink che perde quota12.15– Dopo 359 km comanda sempre Mattiassu Ford con il crono di 3:48:13 a precedere il sudafricano Henk Lategan (3:48:17) su Toyota.