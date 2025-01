Inter-news.it - Inter, Frattesi via entro il 29 gennaio? Che succede in Champions League

Il futuro all’diè ancora tutto da scrivere, ma cosase il giocatore andasse viail 29: ossia ultima giornata della fase campionato di?IN BILICO – Futuro di Davideall’da scrivere. Il ccampista ex Sassuolo vorrebbe giocare di più, visto il minutaggio assegnatogli da Inzaghi anche in questa stagione. Nelle gerarchie nerazzurre, il giocatore romano parte ancora dietro a Nicolò Barella, pilastro e vice-capitano difficilmente scavalcabile. Ecco perché il ragazzo sta accusando un certo malessere. La sua operazione in uscita, visti gli alti costi richiesti dall’(45 milioni di euro), rimane comunque abbastanza complicata. Su di lui c’è la Roma, ma al contempo anche il Napoli di Antonio Conte. Proprio gli azzurri, però, rimangono un club da attenzionare dal momento che stanno trattando la cessione di Kvhicha Kvaratskhelia verso il PSG.